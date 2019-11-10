Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubu

Kayseri Birinci Amatör küme A Grubu'nda zirve yarışı veren iki takımın karşılaşmasında Amarat Gençlikspor, ikinci yarıda attığı goller ile Argıncıkspor'u 2-0 yenerek üç puanın sahibi oldu.

10.11.2019 10:14 | Son Güncelleme: 10.11.2019 10:19
Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubu

Birinci Amatör küme A Grubu'nda zirve yarışı veren iki takımın karşılaşmasında Gençlikspor, ikinci yarıda attığı goller ile Argıncıkspor'u 2-0 yenerek üç puanın sahibi oldu.


Stat: Argıncık 1 Nolu Saha


Hakemler: Turan Çelik xxx, Furkan Ulu xxx, İzzet Samur xxx


Amarat Gençlikspor: Yunus Babayiğit xxx, Ömer Buğra Tiryaki xxx, Furkan Bakıcı xx, Furkan xx, Furkan Tağ xx, xxx ( Dk 71 Tarık Tiryaki*), Bayram Dinçer xx, Serhat Bozdoğan xxx Ali Dalmış xx, Hakan Beydilli xxx, İsmail Efe xx (Dk. 90 Hakkı Canpolat x)


Argıncıkspor: Mustafa Alperen Kocataş x, Ahmet Arsoy xx, Hüseyin Yılmaz x (Dk. 71 Mehmet Ozanx), Kaan Aşık xx, Kerem Göçek xx, Metin Yılmaz xx, Memduh Çökük x, Ahmet Sebile x, Haydar Cüce x (Dk. 60 Ahmet Kepenek x), Mevlüt Yılmaz xx, Fatih Çetinalp xx


Goller: Hakan Beydilli Dk. 63, Tarık Tiryaki Dk. 90 (Amarat Gençlik)


Kırmızı Kart: Ahmet Kepenek Dk. 90 (Argıncıkspor) - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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