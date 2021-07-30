Kayra Sayit, olimpiyat 5'incisi oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kayra Sayit, olimpiyat 5'incisi oldu

Kayra Sayit, olimpiyat 5'incisi oldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Tokyo 2020 olimpiyatında Türkiye'yi Judo kadınlar +78 kiloda temsil eden Kayra Sayit, Fransız rakibine yenilerek olimpiyat 5'inci oldu.

Tokyo 2020 olimpiyatında Türkiye'yi Judo kadınlar +78 kiloda temsil eden Kayra Sayit, Fransız rakibine yenilerek olimpiyat 5'inci oldu.

2016 Rio Yaz Olimpiyat Oyunları'nda da 5'inci olan Kayra Sayit, ilk turda Kamerun'dan Vanessa Hortace Mballa Atangana'yı waza-ari ile mağlup ederek 2'nci tura yükseldi. Sayit, ikinci turda Ukrayna'dan Yelezaveta Kalanina'yı ippon ile yenerek çeyrek finale çıktı. Kayra Sayit, çeyrek finalde Japonya'dan Akira Sone'ye ippon ile mağlup oldu ve repesaj maçında Güney Koreli Mijin Han ile karşılaştı ve maçı ippon ile kazanarak bronz madalya maçına çıkmaya hak kazandı. Kayra, bronz madalya için karşılaştığı Fransız Romane Dicko'ya yenildi ve 2016 Rio'da olduğu gibi  olimpiyatları 5'ncilikle tamamladı. 

Kayra Sayit'in elde ettiği başarılar ise kariyeri ise şu şekilde: 2017 Bakü 4. İslami Oyunları "altın"2017 Antalya Grand Prix "altın"2018 Tarragano Akdeniz Oyunları "altın"2019 Marakeş Grand Prix "altın"2019 Perth Okyanus Açık "altın"2020 Budapeşte Grand Slam "altın"2021 Lizbon Büyükler Avrupa Şampiyonası "altın"2017 Bakü Grand Slam "gümüş"2018 Bakü Büyükler Dünya Şampiyonası "bronz"2019 Tokyo Büyükler Dünya Şampiyonası "bronz"2019 Antalya Grand Prix "bronz"2019 Tel Aviv Grand Prix "bronz"2021 Doha Masters "bronz"

 


- Ankara

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Milli judocumuz Kayra Sayit, Tokyo Olimpiyatları'nda bronz madalya maçına çıkmaya hak kazandı
Milli judocumuz Kayra Sayit, Tokyo Olimpiyatları'nda bronz madalya maçına çıkmaya hak kazandı
Gururumuzsun Busenaz Sürmeneli! Tarihi zaferiyle Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda madalyayı garantiledi
Gururumuzsun Busenaz Sürmeneli! Tarihi zaferiyle Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda madalyayı garantiledi
Tokyo 2020'de tartışmalara yol açan 'tokat' olayı
Tokyo 2020'de tartışmalara yol açan "tokat" olayı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Düm Tek Tek Fatma Girik Şeyma Subaşı
Spor Muslera Burak Elmas Alper Yılmaz Sergen Yalçın Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kayra Sayit, olimpiyat 5'incisi oldu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 12:27:00. #1.14#

title