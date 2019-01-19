Afyonlu Teknikerin Kaynanadili Meyvesinden Ürettiği Kaktüs Sirkesi, Her Derde Deva Oluyor

Afyonkarahisar'da gıda teknikeri Soner Çakır, Antalya'dan getirttiği kaynanadili meyvelerinden 'kaktüs sirkesi' üretmeye başladı. Soner Çakır, "Kaktüs sirkesi zayıflamada inanılmaz etkili. Yüksek oranda beta-karoten ve antioksidan içeren bir bitki. Hatta aloe veradan daha iyi cilde sağlık verdiği söylenen bir bitki ve araştırmalar da onu kanıtlıyor" dedi.

Afyonkarahisar'da gıda teknikeri Soner Çakır, 'kaynanadili' olarak bilinen kaktüs meyvesinin sirkesini yaptı. Kurduğu üretim tesisinde kaktüs sirkesi yapan Soner Çakır, bu alanda Türkiye'de ilk olduğunu söyledi. Afyonkarahisar'da yaklaşık 4 yıldır sirke üretimi yaptığını söyleyen Çakır, sirkeye gönül verenlerden olduğunu anlattı. İbn-i Sina'nın meyvelerin şahı olarak kaktüs meyvesini işaret ettiğini aktaran Çakır, kaktüs meyvesinin tüketiminin az ve dalından yere düşerek çürüyüp, kaybolan bir meyve olduğunu kaydetti. Çakır, "Kaktüs meyvesinin sirkesini yapalım diye yola çıktık. Üretim tesislerimize kaktüs meyvesini getirdik ve işlemeye başladık. Önce doğranıyor. Doğrandıktan sonra sirke olmak için bırakıyoruz ve balla karıştırıyoruz. 6 aylık süre içerisinde sirke haline geliyor. Kıbrıs ve Akdeniz Bölgesi'nde 'babutsa' diye adlandırılıyor. Bu bölgelere has bir meyve. Aynı zamanda 'Hint inciri' ve 'kaktüs meyvesi' olarak da biliniyor. Kaynanadili dediğimiz kaktüsün meyvesidir bu" dedi.

HER DERDE DEVA

Kaktüs sirkesinin birçok özelliği ve faydası olduğuna dikkati çeken Soner Çakır, şunları kaydetti:

"Kaktüs sirkesi zayıflamada inanılmaz etkili. Yüksek oranda beta-karoten ve antioksidan içeren bir bitki. Hatta biraz daha araştırıp okursanız aloe veradan daha iyi cilde sağlık verdiği söylenen bir bitki ve araştırmalar da onu kanıtlıyor. Biz de onu sirke haline getirelim ve iksir halinde piyasaya sunalım dedik. Yaklaşık 70'nci sirkemiz, 70'inci ürünümüz. Bunu yerseniz bağırsaktaki gerilimi tamamen düşürür ve kas spazmını arttırdığı için iyi bir sindirim yapar. Onun dışında aynı zamanda spor beslenmesinde çok önemli. Spordan önce yenilip içilirse kas yapımını kolaylaştırıyor. Zayıflama konusunda biz bunu sirkeye çeviriyoruz. Sirkeye çevirdikten sonra vücuttan toksin atımını ve yağ yakışını hızlandırır."

TAT VE AROMASI ÇOK YÜKSEK

Yaptığı araştırmalar doğrultusunda dünyada iki ülkede kaktüs sirkesinin yapıldığını söyleyen Çakır, kaktüs meyvesinin şeker oranının yüksek olduğunu anlattı. Aynı zamanda tat ve aroması çok yüksek olduğunu belirten Çakır, kavuna benzer tadı olduğunu söyledi.

ELMA SİRKESİNDEN DAHA ETKİLİ

Kaktüs sirkesinin zayıflamada kullanılan elma sirkesinden daha etkili olduğunu vurgulayan Soner Çakır, kaktüs sirkesinin nasıl hazırlandığını da şöyle anlattı:

"Meyveyi tertemiz yıkıyoruz. Yıkandıktan sonra birkaç saat suyun içinde bekliyor. Beklenmesindeki sebep üzerinde ince tüycükler var. Bu dikenler ele girdiği zaman kolay kolay çıkmıyor. Bunu yaparken mutlaka eldiven takılması gerekiyor. Sudan çıkardıktan sonra ince ince doğruyoruz. Daha sonra bir kabın içerisine yüzde 25 oranında meyve ve üzerine su çekilerek orantıya göre bal ve pekmez ilavesi yapılıyor. 25 günlük bir süreçte açık bırakılıyor. Daha sonra filtreleniyor ve ağzı kapatılarak işlem sona eriyor. Yurt dışından bize gelen malzemeler yerine iç piyasada meyvelerin çöp yerine ürüne dönmesi için çalışıyoruz. Firmamızın temel amacı da bu. Başladığımızda da bu şekildeydi. Türkiye'de bilinen zayıflama sirkesi olarak elma sirkesi var. Ama elma sirkesinden daha çok zayıflatıcı olduğunu söyleyebilirim."

Kaynak: DHA