Kaymakam ve belediye başkanından stokçuluk denetimi

AKYURT, ANKARA (İHA) - Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık ve Akyurt Kaymakamı Metin Selçuk'un da yer aldığı komisyon, marketlerde stokçuluğa karşı denetim gerçekleştirdi.

Yağ fiyatlarında yaşanan artışın yanı sıra tüketicilerin raflarda ürün bulamaması üzerine Akyurt Belediyesi zabıta ekipleri tarafından market raflarında ve depolarında denetimler gerçekleştirilmişti. Bir diğer denetim de üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerinin depolarına Akyurt Kaymakamı Metin Selçuk, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, İlçe Emniyet Müdürü Mahmut Baloğlu, İlçe Gıda Tarım ve Orman Müdürü Beşir Sungur, Akyurt Belediyesi Zabıta Müdürü Fatih Mercan, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Demirel, Akyurt Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Mustafa Refah'ın aralarında bulunduğu komisyon tarafından gerçekleştirildi. Temel ihtiyaç maddelerinde stokçuluk ve aşırı fiyat artışı ile mücadele kapsamında yapılan denetimlerde 2 firma hakkında rapor düzenlendiği öğrenildi. Market raflarında satışa çıkarılmamasına rağmen depolarında ürün bulunan 2 firma hakkında düzenlenen rapor, Ankara Valiliği ile Ankara İl Ticaret Müdürlüğü'ne gönderildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi