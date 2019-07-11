Kayıtlı işsiz sayısında tüm zamanların rekoru kırıldı: Son bir ayda 333 bin kişi işsiz kaldı
Türkiye'de kayıtlı işsiz sayısında tüm zamanların rekoru kırılırken işsiz sayısı 4 milyon 417 bin oldu. İŞKUR'un verilerine göre kayıtlı işsiz sayısı son 1 yılda 1,8 milyon; 1 ayda 333 bin arttı. İşsiz sayısı 2009 krizine göre üçe katlandı.
Türkiye'de kayıtlı işsiz sayısında tüm zamanların rekoru kırılırken işsiz sayısı 4,5 milyona dayandı. Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) verilerine göre Haziran ayında kayıtlı işsiz sayısı 4 milyon 417 bin oldu. Mayıs ayında bu sayı 4 milyon 84 bindi. Böylece sadece bir ayda 332 bin 863 kişinin işini kaybettiği ortaya çıktı. Kayıtlı işsiz sayısındaki aylık artış ise yüzde 8,1 oldu.
1 YILDA 1,8 MİLYON KİŞİ İŞSİZ KALDI
Kayıtlı işsizlik verileri son bir yılda Türk ekonomisinin büyük bir daralmaya girdiğine işaret ediyor. Haziran 2018'de 2 milyon 621 bin olan kayıtlı işsiz sayısı bir senede 4 milyon 417 bine yükseldi. Bu da son bir senede 1 milyon 796 kişinin işini kaybettiği gösteriyor. İşsiz sayısında yıllık artış oranı yüzde 69 oldu.
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