Kayakla Atlama Milli Takımı Dünya Kupası'nda yarışacak - Haberler Spor
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Kayakla Atlama Milli Takımı Dünya Kupası'nda yarışacak

AA / Sinem Er - Haberler | Spor
Kayakla Atlama Milli Takımı Dünya Kupası'nda yarışacak

Kayakla Atlama Milli Takımı, Almanya'nın Klinghental şehrinde yarın başlayacak Dünya Kupası'nda yarışacak.

FATİH, İSTANBUL (AA) - Kayakla Atlama Milli Takımı, Almanya'nın Klinghental şehrinde yarın başlayacak Dünya Kupası'nda yarışacak.

Türkiye Kayak Federasyonundan (TKF) yapılan açıklamaya göre, milli sporcu Fatih Arda İpçioğlu ve Muhammed İrfan Çintımar, organizasyonda finalde yer almak için mücadele edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen milli takım antrenörü Frenk Nejc, iyi bir kamp döneminin ardından yarışmalara katıldıklarını belirterek, "Yoğun bir tempoda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Birçok yarışa katıldık. Dünya Kupası'nda sporcularımızın finalde yarışması için gayret gösteriyoruz. Bunu başaracak güçteler." ifadelerini kullandı.

Pekin Kış Olimpiyat Oyunları için gerekli puanı elde eden Fatih Arda İpçioğlu'ndan sonra Muhammed İrfan Çintımar'ın da bu başarıya yakın olduğunu aktaran TKF Başkanı Ali Oto ise, "Dünya Kupası'nda ülkemizi temsil edecek olan iki sporcumuza başarılar diliyorum. Kayakla atlamada önemli adımlar atıyoruz. Altyapıda önemli gelişmeler kaydettik. Başarılı olmak için sporcularımıza teknik ekibimize elimizden gelen her türlü desteği sağlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

AA / Sinem Er - Spor Haberleri
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