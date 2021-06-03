Kayak sezonuna hazırlıklar başladı
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Kayak sezonuna hazırlıklar başladı

Kayak sezonuna hazırlıklar başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kayak Antrenörleri Ayfer Lekesiz, İsmail Şirin ve Duran Demiryürek kayak sezonu hazırlıklarına başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kayak Antrenörleri Ayfer Lekesiz, İsmail Şirin ve Duran Demiryürek kayak sezonu hazırlıklarına başladı.

Kayak branşında kullanılan malzemelerin bakımlarını yapan antrenörler, yeni sezon öncesinde yaptıkları çalışmalarla tüm malzemelerin sezon başlangıcında sporcuların kullanımına hazır hale geleceklerini belirttiler.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, "Kayak merkezleri içerisinde ön planda olan Erciyes'te, sporcularımızın sezonda yarışlara rahatça hazırlanmaları için gereken hazırlıklara şimdiden başladık. Kayak branşında projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz, kayak simülasyonlarıyla İnşaallah sporcularımız yaz kış kayak branşında antrenman yapabilecekler" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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