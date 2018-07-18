Kawhi Leonard, Demar Derozan Karşılığında Raptors'ın Yolunu Tuttu!

ESPN'den Adrian Wojnarowski'nin haberine göre iki takım, Kawhi Leonard ve DeMar DeRozan'ın merkezinde yer alacağı bir takas konusunda prensipte anlaştı.

İki organizasyon arasındaki anlaşmaya göre Toronto Raptors, Kawhi Leonard ve Danny Green'i kadrosuna katacak. Spurs ise DeMar DeRozan, Jakob Poeltl ve 2019 yılına ait korumalı birinci tur draft hakkını elde edecek.

DEROZAN BİLGİLENDİRİLDİ

Raptors'un takas hakkında DeMar DeRozan'ı bilgilendirdiği de gelen haberler arasında. ESPN'den Chris Haynes ise birkaç saat önce yaptığı haberde Leonard'ın Toronto'da oynama arzusuna sahip olmadığını iddia etti.