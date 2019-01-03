Kavak Orman İşletme Şefliğinde Görev Değişimi

Kavak Orman İşletme Şefliğine atanan İsmail Bayrak, görevine başladı.Bayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kavak'ta görev yapacak olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Sorumluluk alanında bulunan 57 orman köyünde mevcut 35 bin 584 hektar orman arazisinden 16 bin 705 hektarının ağaçlık, 18 bin 828 hektarının da açık orman arazisi olduğunu belirten Bayrak, Kavak'ta bulunduğu süre içinde açık orman arazisinin ağaçlandırılması yönünde çalışmalar yapacağını belirtti.Bayrak, "Ormanlar bizim oksijenimiz, ciğerimizdir. Ormanları korumak her Türk vatandaşının görevidir. Ormanlar orman köylüsünün yakacak ihtiyacını karşıladığı gibi, bakım, kesim gibi hizmet karşılığı da onlara gelir imkanı sağlıyor. Bu kapsamda açık olan ormanlık arazilerimizin ağaçlandırılmasına, yine ağaçlandırmaya, orman sevgisinin kazandırılmasına yönelik gerek köylerimizde vatandaşlara, gerekse okullarımızda öğrencilerimize bilgilendirmede bulunacağım." dedi.

Kaynak: AA