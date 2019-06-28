Kasımpaşa'ya piyango vurdu! Real Madrid, Mahmoud Trezeguet'i izliyor

Afrika Uluslar Kupası'nı izleyen Real Madrid gözlemcilerinin, teknik direktör Zinedine Zidane'a yıldız adaylarıyla ilgili ilk raporlarını ulaştırdığı yazıldı. İspanyol devinin gözlemcilerinin, Henry Onyekuru ve Trezeguet'nin isimlerini de Zidane'a sunduğu iddia edildi. İspanyol basınında yer alan haberlerde; şu ana kadar en çok beğenilenler listesinde yer alan 5 isim arasında sürprizler yer aldı.

İLK SIRADA VİLLARREAL'İN GENÇ İSMİ VAR

En beğenilen isim olarak Villarreal'de forma giyen Nijeryalı Samuel Chukwueze yer aldı. 20 yaşındaki Samuel, La Liga'da gösterdiği performansla da dikkatleri çekmişti. İkinci sırada yer alan isimse Lille'in gözde ismi Nicolas Pepe oldu. Fildişi Sahilli kanat oyuncusu, Ligue 1'de 22 gol ve 11 asistle tüm Avrupa'nın dikkatini çekmeyi başarmıştı. Raporun kalanında ise Türk futbolseverler için tanıdık fakat İspanyollar için sürpriz isimler yer aldı.

ONYEKURU VE TREZEGUET

Nice'in 23 yaşındaki Cezayirli kanat oyuncusu Yusuf Atal'ın yanı sıra, Nijerya'dan Henry Onyekuru'nun da potansiyeline vurgu yapıldı. 22 yaşındaki kanat oyuncusunun, Galatasaray ile 44 maça çıktığı, 16 gol attığı, patlayıcılığı, hızı ve son vuruşlardaki ustalığının altı çizildi. Listenin en alt sırasında yer alan isimse Kasımpaşa'dan Mahmoud Trezeguet. 24 yaşındaki Mısırlı oyuncunun, 2018/19 sezonunu 9 gol ve 10 asistle tamamladığı belirtilirken, saha görüşüne ve oyun aklına vurgu yapıldı.

(Fotomaç)