Kasımpaşa, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı

Süper Lig'de bir teknik direktör ayrılığı daha yaşandı. Hes Kablo Kayserispor'un dün akşam Bayram Bektaş'la yollarını ayırmasının ardından, sezon başında Kasımpaşa'nın başına geçen teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı.