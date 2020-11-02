Kasımpaşa, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı
Süper Lig'de bir teknik direktör ayrılığı daha yaşandı. Hes Kablo Kayserispor'un dün akşam Bayram Bektaş'la yollarını ayırmasının ardından, sezon başında Kasımpaşa'nın başına geçen teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı.
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı. Dün akşam Hes Kablo Kayserispor'un Bayram Bektaş'la yollarını ayırmasının ardından Süper Lig'de üst üste 2. teknik direktör ayrılığı yaşanmış oldu.
Sezon başında lacivert beyazlıların başına geçen 51 yaşındaki teknik adam, İstanbul ekibiyle ligde 7 maça çıkarken 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Kasımpaşa, topladığı 11 puan ile Süper Lig'de 6. sırada yer alıyor.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
7 HAFTADA 4. AYRILIK
Kasımpaşa'daki ayrılığın ardından Süper Lig'de geride kalan 7 haftada 4 kulüp, teknik direktörleriyle yollarını ayırmış oldu. Daha önce Kayserispor Bayram Bektaş'la, Antalyaspor Tamer Tuna'yla, Trabzonspor ise Eddie Newton'la yollarını ayırmıştı.