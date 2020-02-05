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Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü Fuat Çapa oldu

Süper Lig ekibi Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü Fuat Çapa oldu.

05.02.2020 15:18 | Son Güncelleme: 05.02.2020 15:24
Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü Fuat Çapa oldu

Süper Lig ekibi 'nın yeni teknik direktörü oldu.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Tayfur Havutcu'dan boşalan teknik direktörlük görevine sezon sonuna kadar Fuat Çapa getirildi.

Fuat Çapa, 2011 yılında da kısa bir süre Kasımpaşa'yı çalıştırmıştı. Çapa, son olarak TFF 1. Lig ekibi Eskişehirspor'da görev almıştı.

Kaynak: AA
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