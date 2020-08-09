Kasımpaşa, Mehmet Altıparmak ile anlaşmaya vardı
Kasımpaşa'nın Fuat Çapa'dan boşalan teknik direktörlük görevi için Mehmet Altıparmak ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.
09.08.2020 14:11 | Son Güncelleme: 09.08.2020 15:07
Kasımpaşa'nın Fuat Çapa'dan boşalan teknik direktörlük görevi için Mehmet Altıparmak ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.
Kasımpaşa, yeni teknik direktörünü bulmaya çok yakın. Lacivert-beyazlı takımın Hatayspor ile Süper Lig'e yükseldikten sonra yollarını ayıran teknik direktör Mehmet Altıparmak'ı takımın başına getirdiği iddia edildi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA