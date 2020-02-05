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Kasımpaşa, Fuat Çapa'ya emanet

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, teknik direktörlük görevi için sezon sonuna kadar Fuat Çapa ile anlaştı.

05.02.2020 15:09 | Son Güncelleme: 05.02.2020 15:09
Kasımpaşa, Fuat Çapa'ya emanet

Süper Lig ekiplerinden , teknik direktörlük görevi için sezon sonuna kadar ile anlaştı.

Kasımpaşa Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamalada şu ifadeler kullanıldı: "Kasımpaşamızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Fuat Çapa ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır. Kasımpaşamıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Teknik Direktörümüz Fuat Çapa'ya çalışmalarında başarılar dileriz."


Kaynak: DHA
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