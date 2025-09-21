Haberler

Kasımpaşa Fenerbahçe maç kadrosu, ilk 11'ler belli oldu mu? Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçı 11'i!

Kasımpaşa Fenerbahçe maç kadrosu, ilk 11'ler belli oldu mu? Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçı 11'i!
Güncelleme:
Kasımpaşa Fenerbahçemaç kadrosu 11'ler! Kasımpaşa Fenerbahçe maç kadrosu 11'ler belli oluyor! Kasımpaşa Fenerbahçe maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Maç öncesi Kasımpaşa Fenerbahçe ilk 11'ler açıklanıyor. Kasımpaşa Fenerbahçe muhtemel 11 ve ilk 11 kadroları, kimler var kimler neden yok, maça dair detaylar haberimizde...

KASIMPAŞA – FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak Kasımpaşa – Fenerbahçe karşılaşması, Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Maç, Digiturk 77. kanal, Kablo TV 232. kanal üzerinden ve Türksat uydusu ile internet platformlarından şifreli olarak izlenebilecek.

MAÇ NE ZAMAN OYNANACAK?

Kasımpaşa – Fenerbahçe mücadelesi, 21 Eylül 2025 Pazar günü oynanacak.

MAÇ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, 20:00'de başlayacak.

MAÇIN STADYUMU

Karşılaşma, İstanbul'da bulunan Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda gerçekleşecek.

MUHTEMEL 11'LER

Karşılaşmanın resmi 11'leri açıklandı:

Kasımpaşa 11'i:

Fenerbahçe 11'i:

Osman DEMİR
