Kasımpaşa - Fatih Karagümrük maçının ardından - Atılay Canel

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan doğanın hayaletleri bir arada görüldü

Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'ya 3-2 yenilen Fatih Karagümrük'ün teknik sorumlu Atılay Canel, Fabio Borini'nin yokluğunun kendilerini etkilediğini söyledi.

Canel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "İki yakanın derbisinde oyunu kaybettiğimiz için üzgünüz. İlk yarı 13. dakikada golü bulup 5 dakika sonra golü yemek bizi biraz zora soktu. Dün akşam Borini'nin hastalanıp kadro dışı kalması oyun planımızı etkiledi." ifadelerini kullandı.

İkinci yarıda talihsiz bir gol yediklerini belirten Canel, "Ondan sonra takım üzerinde moral etkisi yaptı. Üçüncü golü de yiyince biraz toparlanır gibi olduk. İkinci golü bulduk fakat ondan sonra üçüncü golü bulamadık ve mağlup olduk." şeklinde konuştu.

Canel, Fenerbahçe'den kiralık olarak transfer ettikleri Kemal Ademi'nin performansının sorulması üzerine, "Bizim ondan daha fazla beklentimiz var, o da gün geçtikçe üzerine koyup oynamaya çalışıyor." cevabını verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı