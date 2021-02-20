Kasımpaşa, evinde Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup etti
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Kasımpaşa, evinde Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup etti

20.02.2021 15:35 | Son Güncelleme: 20.02.2021 15:40
Kasımpaşa, evinde Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup etti

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 3-2 yenen Kasımpaşa, 4 hafta sonra sahadan 3 puanla ayrıldı.

Süper Lig'de 26. hafta mücadelesinde Kasımpaşa, Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Gol düellosu şeklinde geçen mücadeleyi ev sahibi ekip kazandı.

Kasımpaşa'nın gollerini 20. dakikada Isaac Thelin ile 59 ve 68. dakikalarda Yusuf Erdoğan kaydetti. Fatih Karagümrük'ün golleri 14. dakikada Enzo Roco ile 80'de Lucas Castro'dan geldi.

Alınan bu sonucun ardından 4 hafta sonra kazanan Kasımpaşa puanını 29 yaptı. Ligde üst üste ikinci yenilgisini alan Fatih Karagümrük ise 37 puanda kaldı.

Süper Lig'in bir sonraki haftasında Kasımpaşa deplasmanda Göztepe ile mücadele edecek. Fatih Karagümrük sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak.

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