Kasımpaşa, evinde Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı

Süper Lig'in flaş ekibi Kasımpaşa, Fraport TAV Antalyaspor'un attığı son dakika golüne engel olamayınca sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Süper Lig'de 8. hafta mücadelesinde Kasımpaşa ile Antalyaspor kozlarını paylaştı. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada 2-2'lik eşitlikle tamamlandı

Kasımpaşa'nın gollerini 8. dakikada Fode Koita ile 65'te Armin Hodzic kaydetti. Antalyaspor'un golleri 72'de Veysel Sarı 90+2'de Sidney Sam'den geldi.

YENİLMEZLİK SERİSİ 5 MAÇA ÇIKTI

Alınan bu sonucun ardından Kasımpaşa puanını 12 yaparken yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı, Antalyaspor 9 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Kasımpaşa deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Antalyaspor sahasında Alanyaspor'u konuk edecek.