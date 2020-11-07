Kasımpaşa, evinde Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı
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Kasımpaşa, evinde Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı

07.11.2020 15:49 | Son Güncelleme: 07.11.2020 15:54
Kasımpaşa, evinde Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı

Süper Lig'in flaş ekibi Kasımpaşa, Fraport TAV Antalyaspor'un attığı son dakika golüne engel olamayınca sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Süper Lig'de 8. hafta mücadelesinde Kasımpaşa ile Antalyaspor kozlarını paylaştı. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada 2-2'lik eşitlikle tamamlandı

Kasımpaşa'nın gollerini 8. dakikada Fode Koita ile 65'te Armin Hodzic kaydetti. Antalyaspor'un golleri 72'de Veysel Sarı 90+2'de Sidney Sam'den geldi.

YENİLMEZLİK SERİSİ 5 MAÇA ÇIKTI

Alınan bu sonucun ardından Kasımpaşa puanını 12 yaparken yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı, Antalyaspor 9 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Kasımpaşa deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Antalyaspor sahasında Alanyaspor'u konuk edecek.

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