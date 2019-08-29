Kasımpaşa'dan Quaresma açıklaması: Biz anlaştık

Kasımpaşa Kulübü Başkan Vekili Hasan Hilmi Öksüz, Quaresma ile anlaştıklarını ve oyuncunun Beşiktaş ile sözleşmesini feshetmesi halinde transferin bugün biteceğini açıkladı.

29.08.2019 12:24
Kasımpaşa'dan Quaresma açıklaması: Biz anlaştık

Beşiktaş'ın yeni sezonda kadroda düşünmediği ve takımdan gönderilecek olan Quaresma'nın, Kasımpaşa'ya imza atmaya çok yakın olduğu öğrenildi.

Kasımpaşa Kulübü Başkan Vekili Hasan Hilmi Öksüz, yaptığı açıklamada, Quaresma ile anlaştıklarını, transferin gerçekleşmesi için oyuncunun Beşiktaş'la olan sözleşmesini feshetmesini beklediklerini söyledi.

"BİZ QUARESMA İLE ANLAŞTIK"

Öksüz, "Biz Quaresma ile anlaştık. Beşiktaş ile sözleşmesini feshederse, transfer bugün gerçekleşecek. Kulübüyle işlemlerini bitirir bitirmez kadromuza dahil olacak" ifadelerini kullandı.

Kasımpaşa'dan Quaresma açıklaması: Biz anlaştık
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