Kasımpaşa, Galatasaray'ın maç saati değişikliği talebine destek verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kasımpaşa, Galatasaray'ın maç saati değişikliği talebine destek verdi

11.02.2021 16:07 | Son Güncelleme: 11.02.2021 16:40

Galatasaray Spor Kulübü, 14 Şubat Pazar günü saat 19:00'da oynanacak olan Kasımpaşa maçının saatinin değiştirilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunacak. Sarı-kırmızılıların bu başvurusuna Kasımpaşa cephesi de destek verdi.

Kasımpaşa Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Fatih Saraç, Süper Lig'in 25. haftasında 14 Şubat Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile yapacakları maçın başlama saatinin, beklenen kar yağışı nedeniyle erkene alınması konusunda sarı-kırmızılı kulüpten gelen teklifi olumlu karşıladıklarını söyledi.

"OLUMLU YAKLAŞACAĞIMIZI BİLDİRDİK"

Mehmet Fatih Saraç, AA muhabirine yaptığı açıklamada konuyla ilgili Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın kendisini aradığını dile getirerek, şunları kaydetti:

Kasımpaşa, Galatasaray'ın maç saati değişikliği talebine destek verdi

"Abdurrahim Bey beni aradı. Federasyonun da uygun görmesi halinde maçın 19.00'da değil de 16.00'da oynanması konusunda görüşümüzü istedi. Kasımpaşa Kulübü olarak bu haklı, gayet makul ve doğru isteklerine olumlu yaklaşacağımızı kendilerine bildirdik. Pazar günü o saatlerde çok yoğun kar yağışı bekleniyor. Yarıda kalma ve erteleme durumunu göz önünde bulundurarak 'maçı erkene alalım' diyorlar. Biz de 'olur' dedik. Bu çerçevede federasyona müracaat edeceklerini düşünüyorum."

Kasımpaşa, Galatasaray'ın maç saati değişikliği talebine destek verdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Meral Akşener Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş Temel Karamollaoğlu
Magazin Alişan Cem Yılmaz Demet Akalın Seren Serengil
Spor Fatih Terim Cüneyt Çakır Ünal Karaman Tolga Ciğerci İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Milli İntihar England
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kasımpaşa, Galatasaray'ın maç saati değişikliği talebine destek verdi - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.2.2021 17:22:42. #1.16#
title