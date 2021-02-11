Kasımpaşa, Galatasaray'ın maç saati değişikliği talebine destek verdi

Bu kez durum ciddi, kar fena bastıracak! Valilik'ten sonra bir uyarı da AKOM'dan geldi

Galatasaray Spor Kulübü, 14 Şubat Pazar günü saat 19:00'da oynanacak olan Kasımpaşa maçının saatinin değiştirilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunacak. Sarı-kırmızılıların bu başvurusuna Kasımpaşa cephesi de destek verdi.

Kasımpaşa Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Fatih Saraç, Süper Lig'in 25. haftasında 14 Şubat Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile yapacakları maçın başlama saatinin, beklenen kar yağışı nedeniyle erkene alınması konusunda sarı-kırmızılı kulüpten gelen teklifi olumlu karşıladıklarını söyledi.

"OLUMLU YAKLAŞACAĞIMIZI BİLDİRDİK"

Mehmet Fatih Saraç, AA muhabirine yaptığı açıklamada konuyla ilgili Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın kendisini aradığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Abdurrahim Bey beni aradı. Federasyonun da uygun görmesi halinde maçın 19.00'da değil de 16.00'da oynanması konusunda görüşümüzü istedi. Kasımpaşa Kulübü olarak bu haklı, gayet makul ve doğru isteklerine olumlu yaklaşacağımızı kendilerine bildirdik. Pazar günü o saatlerde çok yoğun kar yağışı bekleniyor. Yarıda kalma ve erteleme durumunu göz önünde bulundurarak 'maçı erkene alalım' diyorlar. Biz de 'olur' dedik. Bu çerçevede federasyona müracaat edeceklerini düşünüyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar