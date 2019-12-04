Kasımpaşa'da Tayfur Havutçu dönemi

04.12.2019 12:27 | Son Güncelleme: 04.12.2019 12:27

Kasımpaşa Kulübü, teknik direktör Tayfur Havutçu ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emre Zengilli ve Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde yeni Teknik Direktörümüz Tayfur Havutcu, kendisini bir buçuk yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı" denildi.

Kaynak: DHA