Kartal'da amatör maçta taraftarlar telleri kırıp birbirine girdi
Haberler » 3. Sayfa » Kartal'da amatör maçta taraftarlar telleri kırıp birbirine girdi - Haberler

Kartal'da amatör maçta taraftarlar telleri kırıp birbirine girdi

Kartal'da oynanan Kartal Bulvar-Beykoz 1908 maçı sonrası ortalık birbirine girdi.

22.12.2019 09:33 | Son Güncelleme: 22.12.2019 10:28
Kartal'da amatör maçta taraftarlar telleri kırıp birbirine girdi

'da oynanan Kartal Bulvar-Beykoz 1908 maçı sonrası ortalık birbirine girdi. Beykozlu taraftarlar telleri kırıp sahaya girdi. İki tarafın koltukları atarak birbirine girdiği anlar kameralara yansırken, çıkan olayları güçlükle sakinleştirdi.


Kartal'da oynanan Kartal Bulvar-Beykoz 1908 Süper Amatör Lig maçı bitiminde olaylar çıktı. Kartal Bulvarspor'un 3-1 galip geldiği maç sonrası Beykozlu taraftarlar rakip takımın taraftarlarının sporcularına küfür ettiğini iddia ederek duruma tepki gösterdi. Ardından taraftarlar telleri kırarak sahaya girdi . Polis engellemeye çalışsa da taraftarlar Kartal tribünlerine doğru ilerledi. İki takım taraftarları ellerine ne geçtiyse birbirine attı. Koltuklar havada uçuşurken, polis olayları güçlükle engelledi. Yaşanan olaylar ise cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde taraftarlar telleri kırıp sahaya giriyor. Ardından karşı tribüne giden taraftarlar koltuklarla birbirine saldırıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haber Videosu

: Kartal'da amatör maçta taraftarlar telleri kırıp birbirine girdi
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler