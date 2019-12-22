: Kartal'da amatör maçta taraftarlar telleri kırıp birbirine girdi

22.12.2019 09:33 | Son Güncelleme: 22.12.2019 10:28

Kartal'da oynanan Kartal Bulvar-Beykoz 1908 maçı sonrası ortalık birbirine girdi. Beykozlu taraftarlar telleri kırıp sahaya girdi. İki tarafın koltukları atarak birbirine girdiği anlar kameralara yansırken, çıkan olayları polis güçlükle sakinleştirdi.



Kartal'da oynanan Kartal Bulvar-Beykoz 1908 Süper Amatör Lig maçı bitiminde olaylar çıktı. Kartal Bulvarspor'un 3-1 galip geldiği maç sonrası Beykozlu taraftarlar rakip takımın taraftarlarının sporcularına küfür ettiğini iddia ederek duruma tepki gösterdi. Ardından taraftarlar telleri kırarak sahaya girdi . Polis engellemeye çalışsa da taraftarlar Kartal tribünlerine doğru ilerledi. İki takım taraftarları ellerine ne geçtiyse birbirine attı. Koltuklar havada uçuşurken, polis olayları güçlükle engelledi. Yaşanan olaylar ise cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde taraftarlar telleri kırıp sahaya giriyor. Ardından karşı tribüne giden taraftarlar koltuklarla birbirine saldırıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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