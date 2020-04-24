Karşıyaka Mustafa Rüstem'e ağlıyor KARŞIYAKA'nın eski yöneticilerinden Mustafa Rüstem, 56 yaşında hayatını kaybetti.

KARŞIYAKA'nın eski yöneticilerinden Mustafa Rüstem, 56 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir çeşitli rahatsızlıkları bulunan Rüstem'in ağır zatürreye yakalandığı, koronavirüs testinin ise negatif çıktığı, 4 Nisan'dan beri tedavi gördüğü Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi yoğun bakım servisindeki yaşam savaşını kaybettiği öğrenildi. Karşıyaka'da 2012-13 sezonunda yöneticilik yapan, İzmir'in tanınmış fotoğrafçısı Hamza Rüstem'in torunu olan Mustafa Rüstem, 2016 yılında oğlu Metin Kaan'ı genç yaşta toprağa vermenin üzüntüsünü yaşamıştı.



Kaynak: DHA