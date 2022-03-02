Karşıyaka'da yeniler hayal kırıklığı yarattı
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TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta bitime 10 hafta kala düşme hattıyla bağlarını koparmaya çalışan Karşıyaka'da sezon başında olduğu gibi ara transfer döneminde alınan çoğu isim de bekleneni veremedi.
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta bitime 10 hafta kala düşme hattıyla bağlarını koparmaya çalışan Karşıyaka'da sezon başında olduğu gibi ara transfer döneminde alınan çoğu isim de bekleneni veremedi. Transfer yasağını 5 yıl sonra kaldırarak iddialı başladığı ligde sezon başında aldığı 12 isimden 6'sından ilk yarı sonunda kulüp bulmalarını isteyen Kaf-Kaf'ta devre arasında kadroya katılan 5'i kiralık 8 futbolcu da patlama yapamadı. Yeşil-kırmızılılarda gol yollarında yaşanan sıkıntıya çare olarak transfer edilen iki santrfordan Can Muhammet, 6'sı ilk 11'de ikinci yarıda oynanan 7 maçta da forma giymesine rağmen ağları hiç sarsamadı.
Yine hücum hattında büyük beklentilerle alınan Fatih Taşdelen, 6 maçta sonradan oyuna girip yalnız geçen hafta Gümüşhanespor mücadelesine 11'de çıkabildi. Gümüşhane önünde ilk yarı sonunda oyundan çıkarılan Fatih, Can gibi skora hiç katkı veremedi. Ofansif orta saha Kerem, 4 maçta sonradan oyuna girerek toplam 68 dakika sahada kaldı. Ön libero Fatih Ergen, 4'ü ilk 11'de 5 maçta forma giydikten sonra sakatlanıp son 2 hafta oynayamadı. Stoper Denis Mirkovic 1'i ilk 11'de 3 maçta 132 dakika sahada kaldı. Ara transferin son gününde alınan 3 isimden stoper Aykut, 2 maçta 11'de oynayıp sakatlık yaşadı. Sağ bek Tuncay Tugay, 1 dakika sahaya girdi. Kaleci Evra Saner, kadroda Yusuf dışındaki diğer file bekçileri gibi siftah yapamadı.- İzmir