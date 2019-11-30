Karsan’a kadın istihdamı ödülü

30.11.2019 10:39 | Son Güncelleme: 30.11.2019 10:39

Türkiye'nin yerli ticari araç üreticisi Karsan, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ile birlikte yürüttüğü, kadın istihdamı ve toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik tüm sektörler için emsal teşkil edecek proje ve uygulamalarıyla ödüle layık görüldü.