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Karsan’a kadın istihdamı ödülü

Türkiye'nin yerli ticari araç üreticisi Karsan, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ile birlikte yürüttüğü, kadın istihdamı ve toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik tüm sektörler için emsal teşkil edecek proje ve uygulamalarıyla ödüle layık görüldü.

30.11.2019 10:39 | Son Güncelleme: 30.11.2019 10:39
Karsan’a kadın istihdamı ödülü

'nin yerli ticari araç üreticisi Karsan, (ILO) ile birlikte yürüttüğü, kadın istihdamı ve toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik tüm sektörler için emsal teşkil edecek proje ve uygulamalarıyla ödüle layık görüldü.

Kaynak: Dunya.com

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