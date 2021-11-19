Karl-Heinz Rummenigge'den yıllar sonra çarpıcı itiraf! Ronaldo'nun kasları aklını başından almış
Bayern Münih'in efsane futbolcusu Karl-Heinz Rummenigge, sezon başında Juventus'tan ayrılarak Manchester United'ın yolunu tutan Cristiano Ronaldo'yla ilgili açıklamalarda bulundu. Rummenigge, Ronaldo'yu Juventus'un antrenman sahasında gördüğünü belirtirken "Kaslarından çok etkilenmiştim. Cristiano, 22 yaşında bir adamın vücuduna sahip" dedi.
Bayern Münih ve Inter formaları giyen efsane futbolcu Karl-Heinz Rummenigge, Cristiano Ronaldo'nun sezon başında Juventus'tan ayrılarak Manchester United'a gitmesini değerlendirdi.
Sporx'in haberine göre; Rummenigge'nin, İtalyan basınına yaptığı açıklamada,"2018'de Ronaldo satıldığında Real Madrid yönetimi, kendilerini ekonomik bir yükten kurtardığını düşündü ancak Ronaldo sürekli gol atmaya devam ediyor. Manchester United'da da bunu herkese gösterdi." açıklamasında bulundu.
Ronaldo'nun Juventus yıllarından bahseden efsane oyuncu, "Bir keresinde Juventus'un antrenman sahasını ziyaret ettiğimde kaslarından çok etkilenmiştim. Cristiano, 22 yaşında bir adamın vücuduna sahip. Antrenman sırasında bir gol kutlaması için çalışıyordu ve gülmeye başladık. Ona, Ne yapıyorsun dedim?: 'Bir sonraki golü attığımda nasıl kutlayacağımın provasını yapıyorum' dedi." şeklinde konuştu.
Ronaldo'nun, Juventus'tan ayrılması ile ilgili de konuşan efsane, "Belki de Ronaldo taraftarlardan ve kulüpten gelen sevgiyi hissetmedi. Ya da ekonomik bir çözüm bulmaları gerekiyordu ve sonunda hem Juventus hem de Ronaldo yolların ayrılması gerektiğine karar verdiler." ifadelerini kullandı.
Ballon d'Or'u Lewandowski'nin kazanmasını istediğini belirten Rummenigge, "Umarım Robert Lewandowski bunu başarır ama ne yazık ki onun için Polonya, kupalar kazanacak kaliteye sahip değil. Ballon d'Or'un kazananı Leo Messi olabilir." diyerek sözlerini noktaladı.
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