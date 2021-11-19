Karl-Heinz Rummenigge'den yıllar sonra çarpıcı itiraf! Ronaldo'nun kasları aklını başından almış

Bayern Münih ve Inter formaları giyen efsane futbolcu Karl-Heinz Rummenigge, Cristiano Ronaldo'nun sezon başında Juventus'tan ayrılarak Manchester United'a gitmesini değerlendirdi.

"RONALDO SÜREKLİ GOL ATMAYA DEVAM EDİYOR"

Sporx'in haberine göre; Rummenigge'nin, İtalyan basınına yaptığı açıklamada,"2018'de Ronaldo satıldığında Real Madrid yönetimi, kendilerini ekonomik bir yükten kurtardığını düşündü ancak Ronaldo sürekli gol atmaya devam ediyor. Manchester United'da da bunu herkese gösterdi." açıklamasında bulundu.

"22 YAŞINDA BİR ADAMIN VÜCUDUNA SAHİP"

Ronaldo'nun Juventus yıllarından bahseden efsane oyuncu, "Bir keresinde Juventus'un antrenman sahasını ziyaret ettiğimde kaslarından çok etkilenmiştim. Cristiano, 22 yaşında bir adamın vücuduna sahip. Antrenman sırasında bir gol kutlaması için çalışıyordu ve gülmeye başladık. Ona, Ne yapıyorsun dedim?: 'Bir sonraki golü attığımda nasıl kutlayacağımın provasını yapıyorum' dedi." şeklinde konuştu.

"RONALDO, TARAFTARLARDAN VE KULÜPTEN GELEN SEVGİYİ HİSSETMEDİ"

Ronaldo'nun, Juventus'tan ayrılması ile ilgili de konuşan efsane, "Belki de Ronaldo taraftarlardan ve kulüpten gelen sevgiyi hissetmedi. Ya da ekonomik bir çözüm bulmaları gerekiyordu ve sonunda hem Juventus hem de Ronaldo yolların ayrılması gerektiğine karar verdiler." ifadelerini kullandı.

"POLONYA, KUPALAR KAZANACAK KALİTEYE SAHİP DEĞİL"

Ballon d'Or'u Lewandowski'nin kazanmasını istediğini belirten Rummenigge, "Umarım Robert Lewandowski bunu başarır ama ne yazık ki onun için Polonya, kupalar kazanacak kaliteye sahip değil. Ballon d'Or'un kazananı Leo Messi olabilir." diyerek sözlerini noktaladı.

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