KARDEMİR'in yeni genel müdürü Utkanlar oldu
Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş (KARDEMİR) Genel Müdürlüğüne Necdet Utkanlar getirildi.
12.08.2020 17:43 | Son Güncelleme: 12.08.2020 18:22
Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş (KARDEMİR) Genel Müdürlüğüne Necdet Utkanlar getirildi.
Reyhan Özkarar'ın KARDEMİR Genel Müdür Vekilliğini yürütürken şirketten ayrılma kararının ardından bu göreve Necdet Utkanlar getirildi.
Demir çelik sektöründe uzun yıllar üst düzey görevlerde bulunan Utkanlar, Marzinc Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görevine devam ediyor. - KARABÜK
Kaynak: İHA