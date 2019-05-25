KARDEMİR'den yerli otomobile yerli çelik

Otomotiv sektöründe ihtiyaç duyulan yerli çelik Karabük Demir Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) AŞ. tarafından karşılanacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yerli otomobil prototipinin bu yıl sonuna kadar hazır olacağını ve 2022 yılında da yerli otomobilin yollara çıkmasının planlandığını açıkladı. Türkiye'nin yerli otomobilini üretmek üzere bir araya gelen ortak girişim grubunun çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Bakan Varank, projenin tüm sektörlerde değişime neden olacağını kaydetti. O değişimlerden birinin yaşandığı KARDEMİR otomotiv sektörünün ihtiyaç duyduğu çelik kalitelerini üretmek için AR-GE faaliyetlerine hız verdi.

Konu ile ilgili açıklama yapan KARDEMİR Genel Müdürü Dr. Hüseyin Soykan,"Bilindiği gibi şirketimiz üretimde katma değeri yüksek ürünlere yönelerek farklı sektörlere çelik kaliteleri sunmaktadır. Makine imalat sektörü için çok farklı çelik kaliteleri üretiyoruz. Ayrıca, savunma sanayinin ihtiyaç duyduğu çelik kalitelerini üretebilmek için şirketimiz bünyesinde bir çalışma grubu oluşturduk. Sektördeki birçok kuruluş ile görüşmelerimiz devam ediyor ve savunma sanayimiz için de çelik üreterek bu alandaki yerlilik payının artırılmasına katkı sunmak istiyoruz" dedi.

"Otomotiv sanayi içinde şirketimizde bir çalışma grubu oluşturduk"

Cumhuriyetin 100. yıl hedefleri içerisinde en önemlilerinden birisinin de yerli otomobil üretimi olduğunu ifade eden Soykan şunları söyledi: "Son yıllarda yapılan çalışmalarla, otomotiv sanayi ülkemizin en büyük ihracatçı sektörü haline gelmiştir. Neredeyse Cumhuriyet ile yaşıt şirketimizin de otomotiv sanayimiz ile bütünleşmesi ve iyi bir tedarikçi konumuna gelmesi bizim için stratejik bir hedeftir. Bu nedenle savunma sanayii gibi otomotiv sanayi içinde şirketimizde bir çalışma grubu oluşturduk. AR-GE Müdürlüğümüz mevcut altyapımız ve ürün çeşitliliğimiz ile otomotiv sanayisine hangi ürünleri tedarik edebileceğimizi ve otomotiv sanayimizin mevcut ve gelecekteki projelerinde kullanılacak çelik ürünlerini üretebilmek için KARDEMİR'de nelerin yapılabileceği üzerinde çalışıyor. Şu anda muhtelif aktarma elemanları ve parça imalatlarında kullanılmak üzere, dövme ve soğuk şekillendirmeye uygun orta ve yüksek karbonlu çelik kalitelerimiz, çubuk ve kangal formunda otomotiv yan sanayimizin hizmetine sunuluyor. Bor ve krom ilaveli bağlantı elemanları imalatına uygun kangal ile ilgili ürün geliştirme çalışmalarımız ise sektörün önde gelen firmaları ile birlikte sürdürülüyor. Otomotiv lastik teli imalatında kullanılan yüksek karbonlu kalite grubunda da ürün geliştirme çalışmalarımız, ülkemizde yer alan küresel bir üretici ile birlikte yürütülüyor. Önümüzdeki dönemde, süspansiyon yayı imalatına uygun yüksek silis ilaveli çelik kalitelerimiz de kangal formunda otomotiv sanayimizin hizmetine sunulacaktır."

Soykan, ülkenin ilk entegre demir çelik fabrikası olarak her alanda süren yerlileştirme çalışmalarına ray ve demiryolu tekerinde olduğu gibi üretimlerle katkılarını artırmak istediklerini ifade etti. - KARABÜK

Kaynak: İHA