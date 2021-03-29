KARDEMİR'de 26. Mali Genel Kurulu başladı
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KARDEMİR'de 26. Mali Genel Kurulu başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
KARDEMİR'de 26. Mali Genel Kurulu başladı

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş (KARDEMİR) 26. Mali Genel Kurulu Toplantısı başladı.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş (KARDEMİR) 26. Mali Genel Kurulu Toplantısı başladı.

KARDEMİR Kültür ve Eğitim Merkezi'nde yapılan genel kurul saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Şirket Yönetim Kurulu Başkanvekili Erdal Erdem 2020 yılının Çin'de başlayıp ilk önce Avrupa sonrasında dünya ülkelerine yayılan korona virüsün gölgesinde geçtiğini belirtti.

Yılın ilk çeyreğinden itibaren daralmaya başlayan küresel ekonomiler pandeminin etkisiyle tarihinin en durağan dönemini yaşadığını ifade eden Erdem, "Birçok ülkenin çaresizlik içerisinde kaldığı bu zor dönemde bir taraftan toplum sağlının korunması diğer taraftan ekonomik sürdürülebilirliği sağlamak adına kamu otoritesi tarafından gösterilen gayret ve toplumun tüm kesimlerinin katkıları sayesinde pandemiyi en başarılı bir şekilde yürütülen ülkelerden birinin Türkiye olduğunu belirtmek isteriz" dedi.

"Pandemi dünyada yeni bir dönüşüme perde aralamıştır"

Tarihe bakıldığında salgın hastalıkların sadece çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine neden olmadığını ve yaşadığı dönemin tarihsel sürecini değiştirdiği aktaran Erdem "Sosyal ve ekonomik bir düzeni beraberinde getirmiştir. Şüphesiz ki korona virüs pandemisi de dünyada yeni bir dönüşüme perde aralamıştır. Pandemi öncesi ve sonrasındaki dünya aynı olmayacaktır ancak bu dönüşümü iyi analiz edebilen, hazırlığını buna göre yapan ülkeler ve şirketler için daha iyi bir gelecekten söz etmek mümkün olabilir" diye konuştu.

Erdem, şeffaf yönetim ile şirketimizin hem üretim hem de ürün çeşitliliğini sağlamak ve bunu yaparken hizmet kalitesindeki verimliliğini artırmak hem yöre hem de ülke ekonomisine katma değer kazandırmak için sürdürebilir bir büyümenin yönetim stratejisinin temelini oluşturduğunu söyledi.

Konuşmanın ardından toplantı Mustafa Aydın başkanlığında basına kapalı bir şekilde devam ediyor. - KARABÜK

KARDEMİR'de 26. Mali Genel Kurulu başladı
KARDEMİR'de 26. Mali Genel Kurulu başladı
KARDEMİR'de 26. Mali Genel Kurulu başladı
KARDEMİR'de 26. Mali Genel Kurulu başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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