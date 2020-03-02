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Karanlığa ışık tutan kadınların öyküleri, belgeselde anlatılıyor

DenizBank, Nebil Özgentürk yönetmenliğinde, Cumhuriyet'in ilk gününden bugüne toplumsal yaşantıya damgasını vuran kadınlara saygı duruşu niteliğindeki "Kadınımızın Hatıra Defteri" projesini hayata geçirdi.

02.03.2020 00:10 | Son Güncelleme: 02.03.2020 00:10
Karanlığa ışık tutan kadınların öyküleri, belgeselde anlatılıyor

DenizBank, yönetmenliğinde, Cumhuriyet'in ilk gününden bugüne toplumsal yaşantıya damgasını vuran kadınlara saygı duruşu niteliğindeki "Kadınımızın Hatıra Defteri" projesini hayata geçirdi.

Kaynak: Dunya.com

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