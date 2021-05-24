Karaköprü'de kapalı yüzme havuzu çalışmaları sürüyor
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Karaköprü'de kapalı yüzme havuzu çalışmaları sürüyor

Karaköprü'de kapalı yüzme havuzu çalışmaları sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Karaköprü Belediyesinin ilçeye kazandıracağı kapalı yüzme havuzunun çalışmaları yoğun bir mesaiyle sürdürülüyor.

Karaköprü Belediyesinin ilçeye kazandıracağı kapalı yüzme havuzunun çalışmaları yoğun bir mesaiyle sürdürülüyor. 6 bin metrekare alanda yapılacak olan yarı olimpik kapalı yüzme havuzunun yaz sonunda tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor

Karaköprü Belediyesinin ilçeye kazandıracağı bir hizmet daha yükselmeye devam ediyor. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'nin girişimleriyle projelendirilen ve temeli atılan yarı olimpik kapalı yüzme havuzu için inşaat çalışmaları sürüyor.

Doğukent Mahallesinde yapılan havuzun ağustos ayı bitimine doğru tamamlanması hedeflenirken, bu süreyi daha önce çekmek için yoğun bir mesai harcanıyor.

Karaköprü'ye bir kapalı yüzme havuzu kazandıracakları için mutlu olduklarını dile getiren Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, vatandaşlar tarafından çokça talep edilen yüzme havuzu için çalışmaların sürdüğünü dile getirerek, "Kapalı yüzme havuzumuzun temelini geçtiğimiz aylarda atmıştık ve çalışmalar yoğun bir tempoyla sürüyor. Önceden havuzun 14 ayda tamamlanması planlanmıştı ancak yüklenici firma bunu ağustos sonu veya eylül ayı gibi bitireceklerini ifade ederek açılışının erkene alınabileceğini ifade ettiler. Şu anda da 6 bin metrekare alandaki havuzumuz için çalışmalar sürüyor, inşallah belirtilen tarihte tamamlanacak ve biz de açılışını yapıp hizmete sunacağız" diye konuştu.

Doğukent mahallesinde yapımı devam eden yarı olimpik kapalı yüzme havuzu bin metrekaresi kapalı, 5 bin metrekaresi de açık olmak üzere 6 bin metrekare üzerinde yapılacak. Açık alanda yeşil alan, fitnes ve oyun grupları da bulunacak. - ŞANLIURFA

Karaköprü'de kapalı yüzme havuzu çalışmaları sürüyor
Karaköprü'de kapalı yüzme havuzu çalışmaları sürüyor
Karaköprü'de kapalı yüzme havuzu çalışmaları sürüyor
Karaköprü'de kapalı yüzme havuzu çalışmaları sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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