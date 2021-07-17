Karagümrük, Bayern Münih ve Juventus forması da giyen Benatia'ya 2 yıllık sözleşme tekli etti

Adana Demirspor'un yıldız futbolcularla kadrosunu güçlendirmesinin ardından Fatih Karagümrük de önemli bir transferin eşiğinde. İstanbul ekibi bonservisi elinde olan yıldız savunmacı Benatia'ya 2 yıllık sözleşme teklif etti. Kariyerinde Bayern Münih ve Juventus gibi dev kulüpler bulunan Faslı futbolcuya, Karagümrük 1 milyon euro önerdi. 2 milyon euro isteyen Benatia'yla görüşmeler sürüyor.