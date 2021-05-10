Karagümrük Başkanı Hurma: Kötü insanlar Beşiktaş maçımızda "Fenerbahçe'den teşvik aldı" diyecekler
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Karagümrük Başkanı Hurma: Kötü insanlar Beşiktaş maçımızda "Fenerbahçe'den teşvik aldı" diyecekler

Karagümrük Başkanı Hurma: Kötü insanlar Beşiktaş maçımızda 'Fenerbahçe'den teşvik aldı' diyecekler
Haberler.com - Haberler | Spor

Süleyman Hurma, şampiyonluğu yakından ilgilendiren Beşiktaş - Karagümrük maçı öncesi açıklamalar yaptı. Karagümrük Başkanı, "Kötü niyetli insanlar Fenerbahçe'den teşvik aldı diyecek ama önemli olan kim nasıl oynuyor, nasıl kazanıyor. Kulüplerimizi mi güzelleştireceğiz, yoksa yüreğinde insan sevgisi taşımayan, ipe sapa gelmez insanlara göre mi davranacağız? Beşiktaş önemli bir kulüp, Sergen'i kardeşim gibi seviyorum, ama oradaki oğlum da olsa bu futbol" dedi.

Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Beşiktaş ile Süper Lig'in 41. haftasında oynayacakları karşılaşmanın öncesinde Beyaz TV'de açıklamalarda bulundu.

"ÜLKENİN GÖZÜ BİZDE"

Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçta ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen başkan, "Beşiktaş, Galatasaray'a puan kaybettikten sonra ülkenin gözü bize döndü. Ülkemizde çok düzgün, temiz sporcular, spor adamları, namusuyla işini yapan insanlar var, bunu herkesin biliyor olması lazım. Karagümrük Başkanı olarak, bizim bu lige katılma sebebimiz Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor değil, Karagümrük kendisi için çıkıp oynayacaktır. Biz oyunu çirkinleştirmeden oynayacağız, yerde yatmayacağız, tekme atmayacağız, 3 puan için oynayacağız, sonrasını göreceğiz. Kadromuzda Milan'da, Roma'da, Arsenal'de, Chelsea'de oynamış oyuncular var. Bu oyuncular lige ve kendilerine, formaya, rakiplerine saygı duymayı bilen oyunculardır." dedi.

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