Karagümrük Başkanı Hurma: Kötü insanlar Beşiktaş maçımızda "Fenerbahçe'den teşvik aldı" diyecekler

Süleyman Hurma, şampiyonluğu yakından ilgilendiren Beşiktaş - Karagümrük maçı öncesi açıklamalar yaptı. Karagümrük Başkanı, "Kötü niyetli insanlar Fenerbahçe'den teşvik aldı diyecek ama önemli olan kim nasıl oynuyor, nasıl kazanıyor. Kulüplerimizi mi güzelleştireceğiz, yoksa yüreğinde insan sevgisi taşımayan, ipe sapa gelmez insanlara göre mi davranacağız? Beşiktaş önemli bir kulüp, Sergen'i kardeşim gibi seviyorum, ama oradaki oğlum da olsa bu futbol" dedi.