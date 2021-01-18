Karaderili Şirketler Grubu yatırımlarına devam ediyor

Karaderili Şirketler Grubu, Terma City oteline 1,5 milyon dolarlık yatırımla VIP Roof Lounge alanı kazandırdı.

Karaderili Şirketler Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, yaptığı yatırımlarla istihdam ve getirdiği turistlerle ülkeye döviz kazandıran Karaderili Şirketler Grubu, Yalova'da 180 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirdiği Terma City otelinde iş dünyasının VIP toplantı sorununu çözüyor.

Toplam 1,5 milyon dolarlık yatırımla oluşturulan Terma City VIP Roof Lounge alanı iş dünyasının aradığı tüm şartlara sahip olarak hizmete girdi. Restoran alanı ile birlikte aynı anda 150 kişiye hizmet verecek şekilde tasarlanan VIP Roof Lounge, toplam 800 metrekare büyüklüğünde oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karaderili Şirketler Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Tevfik Talas, müşterilerden gelen taleplerin ne denli doğru bir iş yaptıklarını gösterdiğini belirtti.

Müşterilerin yatırımlarına adeta kılavuz olduklarını ifade eden Talas, beş otelleri ile ekonominin çarklarının çevrilmesine destek olduklarını bildirdi. Türk ekonomisine duydukları güvenle salgın döneminde de durmadıklarını ve yatırımlara devam ettiklerini ifade eden Talas, şunları kaydetti:

"12 ay hizmet veren Terma City otelimizde 1,5 milyon dolar maliyeti ile VIP Roof Lounge'umuzu hizmete soktuk. Termal otellerin de lüks tatil ve imkanlar sunabileceğini gösteren bir otel inşa ettik ve geliştirdik. İnanıyorum ki Yalova Terma City'nin getirdiği yeniliklerle bölge turizmi ve otellerinin de kalite çizgisini artıracak. Yalova Terma City, hedef kitle olarak Orta Doğu'yu belirlese de Amerika'dan AB'ye ve Asya ülkelerine kadar geniş kapsamlı bir pazarlama faaliyeti içerisinde. Küresel çapta etkin olan acentelerle anlaşmalar imzaladık. Bu çabalarımızla dünyanın en kaliteli termal sularını kullanıma sunan tesisimizi ve Türkiye'nin doğal hazinesini herkese tanıtmayı hedefliyoruz. Bizim amacımız biz kazanırken ülkemizin de kazanması. Türkiye'den kazandığımızı ülkemize yatırıp, sadece Yalova'daki tesisimizde 1.500 kişiye istihdam yaratarak ülkenin büyümesine katkı sağlıyoruz. Bizim tavsiyemiz yatırımlarını askıya alan iş adamları asıl bugünlerde çalışmalarına hız vermeli."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip