Karaderili Şirketler Grubu yatırımlarına devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Karaderili Şirketler Grubu yatırımlarına devam ediyor

18.01.2021 09:33 | Son Güncelleme: 18.01.2021 09:36
Karaderili Şirketler Grubu yatırımlarına devam ediyor

Karaderili Şirketler Grubu, Terma City oteline 1,5 milyon dolarlık yatırımla VIP Roof Lounge alanı kazandırdı.

Karaderili Şirketler Grubu, Terma City oteline 1,5 milyon dolarlık yatırımla VIP Roof Lounge alanı kazandırdı.

Karaderili Şirketler Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, yaptığı yatırımlarla istihdam ve getirdiği turistlerle ülkeye döviz kazandıran Karaderili Şirketler Grubu, Yalova'da 180 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirdiği Terma City otelinde iş dünyasının VIP toplantı sorununu çözüyor.

Toplam 1,5 milyon dolarlık yatırımla oluşturulan Terma City VIP Roof Lounge alanı iş dünyasının aradığı tüm şartlara sahip olarak hizmete girdi. Restoran alanı ile birlikte aynı anda 150 kişiye hizmet verecek şekilde tasarlanan VIP Roof Lounge, toplam 800 metrekare büyüklüğünde oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karaderili Şirketler Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Tevfik Talas, müşterilerden gelen taleplerin ne denli doğru bir iş yaptıklarını gösterdiğini belirtti.

Müşterilerin yatırımlarına adeta kılavuz olduklarını ifade eden Talas, beş otelleri ile ekonominin çarklarının çevrilmesine destek olduklarını bildirdi. Türk ekonomisine duydukları güvenle salgın döneminde de durmadıklarını ve yatırımlara devam ettiklerini ifade eden Talas, şunları kaydetti:

"12 ay hizmet veren Terma City otelimizde 1,5 milyon dolar maliyeti ile VIP Roof Lounge'umuzu hizmete soktuk. Termal otellerin de lüks tatil ve imkanlar sunabileceğini gösteren bir otel inşa ettik ve geliştirdik. İnanıyorum ki Yalova Terma City'nin getirdiği yeniliklerle bölge turizmi ve otellerinin de kalite çizgisini artıracak. Yalova Terma City, hedef kitle olarak Orta Doğu'yu belirlese de Amerika'dan AB'ye ve Asya ülkelerine kadar geniş kapsamlı bir pazarlama faaliyeti içerisinde. Küresel çapta etkin olan acentelerle anlaşmalar imzaladık. Bu çabalarımızla dünyanın en kaliteli termal sularını kullanıma sunan tesisimizi ve Türkiye'nin doğal hazinesini herkese tanıtmayı hedefliyoruz. Bizim amacımız biz kazanırken ülkemizin de kazanması. Türkiye'den kazandığımızı ülkemize yatırıp, sadece Yalova'daki tesisimizde 1.500 kişiye istihdam yaratarak ülkenin büyümesine katkı sağlıyoruz. Bizim tavsiyemiz yatırımlarını askıya alan iş adamları asıl bugünlerde çalışmalarına hız vermeli."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Selçuk Özdağ Süleyman Soylu Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu
Magazin Ozan Doğulu Yıldız Tilbe Bülent Ersoy Murat Dalkılıç
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Cüneyt Çakır Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kar İznik Bursa Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Karaderili Şirketler Grubu yatırımlarına devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.1.2021 09:40:07. #1.15#
title