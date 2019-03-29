Karabük Hurdalıktan Aldılar, Paletli Kar Aracı Yaptılar

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, baz istasyonu teknikeri Mehmet ve Kerim Gözetleyen kardeşler, zorlu kış şartlarında hem kendi ihtiyaçları hem de zorda kalan vatandaşların yardımına ulaşabilmek için hurdalıktan aldıkları paletli aracı yeniden çalışın hale getirerek, paletli kar aracı yaptı. Safranbolu Kirkille Mahallesi'nde yaşayan baz istasyonu teknikeri aynı zamanda Karabük Safranbolu Otomobil ve Doğa Sporları Arama Kurtarma Kulübü Derneği üyesi olan Mehmet ve Kerim Gözetleyen kardeşler, zorlu kış şartlarında ulaşımlarını sağlaması hem de zorda kalan insanların yardımına ulaşabilmek için paletli kar aracı yapmaya karar verdi. Kardeşler, Ankara'da bir hurdalıktan aldıkları paletli aracı evlerinin bahçesine getirerek, babalarının da desteğiyle hurda parçalarla 3 ay süren çalışma sonucu paletli kar aracı haline getirdi. Kardeşlere 10 bin liraya mal olan paletli kar aracı, 6 kişi taşıma kapasiteli ve maksimum 50 kilometre hıza ulaşabilecek. Kardeşlerin daha önce yine hurda parçalardan yaptığı kar paletli kurtarma aracı ve 2 tane kar motoru da evlerinin önünde hazır bekliyor.

Evli ve 1 çocuk babası Mehmet Gözetleyen (29), önümüzdeki haftalarda aracın yapımını tamamen bitireceklerini belirterek, Motoru, şanzımanı, tekerlekleri yoktu, paletinde arızalar vardı. Yine hurdalıktan motor, şanzıman bulduk. Hepsini birleştirdik ve ortaya böyle bir şey çıktı. İnşallah daha da profesyonelleştirip Karabük'ümüze güzel bir aracı kazandırmayı düşünüyoruz. dedi.

Evli ve 1 çocuk babası Kerim Gözetleyen (33) ise, İlk bakışta tankı anımsattığı için görenler 'hayırdır tank mı yapıyorsunuz' diye soruyor. Kar üzerinde hareket edecek şekilde paletli araç yapıyoruz diye izah ediyoruz. Üstünü kapatıp içinde ısıtıcı, kış şartlarına dayanıklı, izolasyonlu olacak bir şekilde donanımımı tamamlamayı düşünüyoruz. diye konuştu.

'HEDEFİMİZ BÜYÜK'

Paletli ambulanslar ve kar motorlarında olan paletli yürüyüş takımının Türkiye'de üretilmediğine dikkat çeken Kerim Gözetleyen, şöyle devam ettiSadece Amerika Birleşik Devletleri ve birkaç tane Avrupa ülkesi imal ediyor. Hedefimiz büyük, hedefimiz bunu yapmak. Bunu yapmak kolay gibi görünse de maddenin sağlamlığı bakımından biraz mühendislik isteyen, çok emek sarf etmek gerektiren bir şey. Kolay değil tabii. Bunu başarmayı istiyoruz. Denememiz gerekiyor. İnşallah elimizden de tutan olursa çalışmalarımızı devam ettirmeyi düşünüyoruz.

Kaynak: DHA