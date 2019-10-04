Karabağ maçında Ermenistan bayrağı açıldı

UEFA Avrupa Ligi'de A Grubu ikinci maçında Dudelange-Karabağ maçında Ermenistan bayrağı açıldı. Karabağlı oyuncuların düşürmeye çalıştığı maça ara verildi ve daha sonra tekrar başlatıldı.

04.10.2019 10:06
Karabağ maçında Ermenistan bayrağı açıldı

Azerbaycan ekibi Karabağ, UEFA Avrupa Ligi'nin A Grubu ikinci maçında Dudelange'e konuk oldu. bLüksemburg'ta oynanan maçın 33. dakikasında stadın üstünde drone ile Ermenistan bayrağı açıldı. Karabağlı oyuncular bayrağı drone'u düşürmeye çalıştı ve karşılaşmaya ara verildi.

Karşılaşma 35. dakikada tekrar başladı ve Karabağ 37. dakikada skoru 3-0'a getirdi, maçın sonunda ise rakibini deplasmanda 4-1 mağlup etmeyi başardı.

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