Kara Kartal ilk yenilgisini aldı! Beşiktaş, deplasmanda Altay'a 2-1 mağlup oldu - Haberler Spor
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Kara Kartal ilk yenilgisini aldı! Beşiktaş, deplasmanda Altay'a 2-1 mağlup oldu

Haberler.com - Haberler | Spor

Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Altay'a 2-1 mağlup oldu. 11 futbolcusundan yoksun gittiği İzmir'de ilk mağlubiyetini yaşayan siyah-beyazlılar 14 puanla 2. sıraya gerilerken, Altay 15 puanla zirveye yerleşti.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Sakatlıklarla boğuşan Beşiktaş, İzmir deplasmanında 3 puan bıraktı. Siyah-beyazlılar son dakikaları büyük bir heyecana sahne olan maçta, Altay'a 2-1 mağlup oldu.

ALTAY GERİDEN GELDİ

Karşılaşmaya etkili başlayan Altay, Beşiktaş savunmasını yıpratan ataklar geliştirmesine rağmen net bir gol pozisyonu yakalayamadı. Karşılaşmanın ikinci yarısına adeta golle başlayan siyah-beyazlılar 47. dakikada Güven Yalçın'la 1-0 öne geçti. Bu dakikadan itibaren baskısını artıran İzmir ekibi 57. dakikada Kappel ve 88. dakikada Bamba'nın golleriyle maçı 2-1 kazandı ve zirveye yerleşti.

Kara Kartal ilk yenilgisini aldı! Beşiktaş, deplasmanda Altay'a 2-1 mağlup oldu
Haberler.com - Spor Haberleri
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Haber: Kara Kartal ilk yenilgisini aldı! Beşiktaş, deplasmanda Altay'a 2-1 mağlup oldu - Haberler Spor
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