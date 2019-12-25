Kaplan ve Pars, TSK envanterine teslim edildi

25.12.2019 15:39 | Son Güncelleme: 25.12.2019 15:39

Savunma Sanayii Başkanlığı ile FNSS Savunma Sistemleri A.Ş. arasında imzalanan proje kapsamında geliştirilen Kaplan ve Pars artık ordunun envanterinde.

"ORDUYA BÜYÜK GÜÇ KATACAK"

Silah taşıyıcı araçlar Kaplan ve Pars'ı TSK envanterine teslim etmenin gururunu yaşadığını belirten Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Bugün ise burada, bu yoğun çabamızın bir meyvesi olan KORNET ve yerli üretim orta menzilli tanksavar füzemiz OMTAS'ları taşıyacak Kaplan ve Pars Silah Taşıyıcı Araçlarımızı, TSK envanterine teslim etmenin haklı gururunu yaşamaktayız" ifadelerini kullandı.

İsmail Demir, başkanlıklarının kurulduğu dönemdeki en büyük hedeflerinden birinin, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın zırhlı muharebe aracı ihtiyacının ortak üretim yolu ile karşılanması olduğu belirterek, "Bu süreçte, mayına karşı kısmi korumalı aracımız Kirpi, zırhlı personel taşıyıcı araçlarımız Ejder Yalçın, Vuran ve Kobra, Fırtına obüslerimiz, seyyar yüzücü hücum köprümüz Samur, zırhlı istihkam makinemiz Kunduz, taktik tekerlekli araçlarımız, akaryakıt tankerlerimiz, tank taşıyıcı araçlarımız, gizli zırhlı araç ve midibüslerimiz gibi birçok aracımızı gittikçe yükselen yerlilik oranları ile tasarladık geliştirdik, ürettik ve TSK envanterine kazandırdık" diye konuştu.

SÖZLEŞME İMZALANDI

Konuşmaların ardından araç anahtarı ve maketi sunuldu. Ardından FNSS ile ASELSAN arasında özel maksatlı taktik tekerlekli zırhlı araç projesi görev donanımları tedariki alt yüklenici sözleşmesi ve FNSS ile TÜMOSAN arasında özel maksatlı taktik tekerleklik zırhlı araçlar projesi yerli motor tedariki alt yüklenici sözleşmesi imzalandı.

Kaynak: DHA