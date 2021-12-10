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Kapılar bir bir yüzlerine kapanıyor! Andre Villas-Boas da Beşiktaş'ı reddetti

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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sonrası teknik direktör arayışı sürüyor. Daniel Farke ve Ivan Terzic tarafından reddedilen siyah-beyazlılara Andre Villas-Boas'tan da kötü haber geldi. Şu anda takım çalıştırmayan Portekizli hocanın, kendisine en uygun projeyi bulana kadar çalışmak istemediği için Beşiktaş'ı reddettiği öne sürüldü.

Beşiktaş'ta peş peşe gelen kötü sonuçların ardından Sergen Yalçın'la yollar ayrıldı. Hız kesmeden teknik direktör arayışlarına başlayan siyah-beyazlılar henüz hiçbir hocayla imza aşamasına gelemedi.

UYGUN PROJE GELENE KADAR TAKIM ÇALIŞTIRMAK İSTEMİYOR

Fanatik'in A Bola'dan aktardığı habere göre, Sergen Yalçın ile yollarını ayıran Beşiktaş , Andre Villas-boas'ı takımın başına getirmek için girişimlerde bulundu. Ancak Portekizli teknik adam Siyah-Beyazlı ekipten gelen teklifi reddetti. 44 yaşındaki teknik direktörün kendisi için en uygun projeyi bulana kadar takım çalıştırmak istemediği aktarılanlar arasında yer aldı. Portekizli hoca son olarak Marsilya'yı çalıştırmıştı.

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