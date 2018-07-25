Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen Kapıkaya Fest Uluslararası Doğa Sporları ve Kültür Festivali başladı.

Bafra Hava Sporları ve Gençlik Kulübü ile Bafra Belediyesi ve Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen festival 4 gün sürecek.

Kapıkaya Mahallesi'ndeki 750 metre rakımlı kamp alanına gelen sporcular, çadırlarını kurmaya başladı.

Yamaç paraşütçüleri, ilk gün gerçekleştirilen deneme uçuşlarıyla nefesleri kesti.

Alana yapılan 50 metre uzunluğunda ve 3 metre genişliğindeki seyir terası, izleyenlere Kızılırmak manzarası sunuyor.

Bafra Hava Sporları ve Gençlik Kulübünden yapılan açıklamada, festivalin ilk günü olmasına rağmen ilginin yüksek olduğu belirtildi.