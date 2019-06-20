Kapalıçarşı'da altın
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,39 artışla 255,50 liradan tamamladı.
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,39 artışla 255,50 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 416,00 lira, Cumhuriyet altını 1.703,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,39 yükselişle 255,50 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|251,80
|252,00
|255,30
|255,50
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.659,00
|1.680,00
|1.682,00
|1.703,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|229,50
|233,50
|233,00
|237,00
|Lira(Tam) Ziynet
|1.621,00
|1.641,00
|1.644,00
|1.664,00
|Yarım Ziynet
|811,00
|821,00
|822,00
|832,00
|Çeyrek Ziynet
|405,00
|410,00
|411,00
|416,00
Kaynak: AA
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