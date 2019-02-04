Kapadokya'da Shinji Kagawa İçin Pankart Açtılar
Beşiktaş'ın Japon yıldızı Kagawa için, Japon turistlerin uğrak noktası olan Kapadokya'da pankart açıldı. Balon turunda açılan pankarta Japonca 'Hoşgeldin Kagawa' yazıldı.
Beşiktaş'ın dünyaca ünlü Japon yıldızı Shinji Kagawa, siyah-beyazlı ekipte ilk maçında gösterdiği performansla yüzleri güldürdü. Yalnızca 10 dakika sahada kalan ve oyuna girdikten sonra 3 dakika içinde 2 gol atan yıldız oyuncu Türkiye'nin gündemine oturdu.
'HOŞGELDİN KAGAWA' PANKARTI
Kagawa, Japon turistlerin uğrak noktası olan Kapadokya'da da unutulmadı. Peri bacaları ve doğasının yanı sıra balon turlarıyla turizm merkezi olan ve her yıl çok sayıda Japon turisti ağırlayan Kapadokya'da, sabah saatlerinde havalanan bir balonda Kagawa için Japonca pankart açıldı. Pankartta 'Hoşgeldin Kagawa' ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: İHA
YORUMLAR (5)
-
nerdesin le şapkacı forumdan kaçırtacaktın bni nerdesin cinconlu bak bizim kagawaya çatlaCevap Yaz Yayından Kaldır
-
Yakında balonu söner. .Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
-
you are welcome KagawaCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
-
Yakında BALONu söner. .Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
welcome to kagawaCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır