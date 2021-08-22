Kanarya 2'de 2 yaptı! Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor'u 2-0 yendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kanarya 2'de 2 yaptı! Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor'u 2-0 yendi

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın başından sonuna kadar oyuna hükmeden sarı-lacivertliler aradığı golü 89. dakikada Miha Zajc'la bulurken 90+2. dakikada Valencia skoru tayin etti.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında Antalyaspor'u konuk etti. Sarı-lacivertliler mücadeleyi 2-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

VALENCIA SKORU BELİRLEDİ

Karşılaşmanın başından sonuna kadar etkili bir oyun ortaya koyan Fenerbahçe, ilk yarıda aradığı golü bulamadı. İkinci yarıya da etkili başlayan sarı-lacivertliler karşılaşmanın 89. dakikasında Miha Zajc ve 90+2. dakikada Valencia'yla bulduğu golle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Kanarya 2'de 2 yaptı! Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor'u 2-0 yendi
Fenerbahçe taraftarının Samatta'ya tahammülü kalmadı! Top her ayağına geldiğinde tribünde kıyamet kopuyor
Fenerbahçe taraftarının Samatta'ya tahammülü kalmadı! Top her ayağına geldiğinde tribünde kıyamet kopuyor
Fenerbahçe'nin Antalyaspor'a attığı gol geçersiz sayılınca taraftarlar çılgına döndü! Maçın yan hakemine tepki yağıyor
Fenerbahçe'nin Antalyaspor'a attığı gol geçersiz sayılınca taraftarlar çılgına döndü! Maçın yan hakemine tepki yağıyor
Ali Gülhan
Haberler.com
Haberler.com - Spor Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Mustafa Şentop Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu
Magazin Serdar Ortaç Yıldız Tilbe Haluk Levent Kaan Yıldırım
Spor Ali Koç Arda Turan Erol Bulut Burak Elmas Enner Valencia
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kanarya 2'de 2 yaptı! Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor'u 2-0 yendi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.8.2021 23:54:25. #1.15#

title