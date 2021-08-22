Kanarya 2'de 2 yaptı! Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor'u 2-0 yendi

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın başından sonuna kadar oyuna hükmeden sarı-lacivertliler aradığı golü 89. dakikada Miha Zajc'la bulurken 90+2. dakikada Valencia skoru tayin etti.