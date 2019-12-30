: Kanal İstanbul kuyruğu Nimet Abla'nın önünü hatırlattı

30.12.2019 15:23 | Son Güncelleme: 30.12.2019 15:34

İstanbullu soğuk havaya rağmen Kanal İstanbul Projesi'nin iptali için itiraz dilekçelerini vermeyi sürdürüyor. Yoğunluk nedeniyle Beşiktaş'ta bulunan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü önünde uzun itiraz kuyrukları oluştu. 25 Aralık'tan bu yana sadece İstanbul'da 50 binden fazla dilekçe toplandı. Dilekçeler perşembe günü mesai bitimine kadar teslim edilebilecek.

SOĞUK HAVAYA ALDIRIŞ ETMEDİLER

Kanal İstanbul Projesi'nin iptali için itiraz dilekçelerini teslim etmek isteyen İstanbullular, Beşiktaş'taki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne akın ediyor. Soğuk ve yağışlı havaya rağmen dilekçeleri ile Beşiktaş'taki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne gelen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

"GÜNDE ORTALAMA 5 BİN DİLEKÇE VERİLDİĞİ SÖYLENDİ"

İtiraz sürecini takip eden Şişli Kent Konseyi Başkanı Şükran Eroğlu, "Soğuk hava şartlarına rağmen İstanbullunun bu konuya duyarlı olması, destek vermesi çok önemli. Dilekçeler toplu olarak da verilebilir. Perşembe günü dilekçe verme işlemi bitiyor. Bizde burada dilekçeleri takip ediyoruz. Günde ortalama 5 bin civarı dilekçe verildiği söylenildi. Çok yoğun bir ilgi var" dedi.

ERDOĞAN: İSTESELER DE İSTEMESELER DE YAPACAĞIZ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuyla ilgili yaptığı son değerlendirmede "İsteseler de istemeseler de Kanal İstanbul'u yapacağız. Biz burada Kanal İstanbul'u yaparken 2 tane de inşallah akıllı şehri burada inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İşte o görüntüler;

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