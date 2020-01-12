: Kanal İstanbul'a tepki gösterenler el ele verip zincir oluşturdu

12.01.2020 14:44 | Son Güncelleme: 12.01.2020 14:53

Son günlerin gündeminden düşmeyen Kanal İstanbul projesine tepki gösterenler sokağa indi. Binlerce vatandaş ellerindeki dövizlerle Küçükçekmece ile Avcılar arasında zincir oluştur. O anlar ise objektiflere yansıdı.

KANAL İSTANBUL'A KARŞI YÜRÜDÜLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mega proje olarak nitelediği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun karşı çıktığı proje gündemde yerini korumaya devam ediyor. Kanal İstanbul'a karşı imza kampanyasının ardından şimdi de projeye karşı gelenler insan zinciri oluşturdu.

"KANAL DEĞİL YAŞAM"

Ya Kanal Ya İstanbul Playformu'nun çağrısıyla Küçükçekmece Gölü etrafında Kanal İstanbul'a karşı bir araya gelenler "Kanal değil yaşam istiyoruz" dedi.

KANAL İSTANBUL TARTIŞMALARI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu canlı yayında son günlerin en çok tartışılan konularından biri haline gelen Kanal İstanbul projesiyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

"Kanal İstanbul yapılırsa, İstanbul'un 8 bin 500 yıldır var olan yer altı ve yer üstü kaynakları yok olacak" diyen İmamoğlu, "En büyük tehlike Terkos Gölü'ne karışacak tuzlu su. Sazlıdere Barajı da devre dışı kalacak. 427 milyon metreküp içme suyu rezervi elden çıkar. Bu susuzluğa mahkumiyet demektir" ifadelerini kullandı.

KANAL İSTANBUL NEDİR?

Kanal İstanbul, İstanbul'da yapılması düşünülen bir suyolu projesidir. 2011 yılında dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "çılgın proje"si olarak basına yansımış; ancak projenin adı, içeriği ve yeri uzun süre gizli tutulmuştur. 27 Nisan 2011 tarihinde Sütlüce'de bulunan Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan basın toplantısıyla projeye ilişkin temel bilgiler açıklanmıştır.

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