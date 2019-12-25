Kanal İstanbul'a itiraz için toplananlar uzun kuyruklar oluşturdu
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Kanal İstanbul'a itiraz için toplananlar uzun kuyruklar oluşturdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Hayalim, hülyam" olarak nitelendirdiği Kanal İstanbul projesine itiraz dilekçesi vermek için toplananlar uzun kuyruklar oluşturdu.

25.12.2019 17:03 | Son Güncelleme: 25.12.2019 17:09
Kanal İstanbul'a itiraz için toplananlar uzun kuyruklar oluşturdu

Son günlerin en çok tartışılan konularından biri olan Kanal , gündemi meşgul etmeye devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 'nun "İstanbul'a ihanettir" diyerek karşı çıktığı proje için hükümetin tavrı net: Proje yapılacak.

ÇED RAPORU ASKINA

Tartışmalar devam ederken Kanal İstanbul projesi için hazırlanan (ÇED) raporu, önceki gün askıya çıkarıldı. Kanal İstanbul'un ÇED raporu, 10 gün boyunca halkın görüş ve önerileri için askıda kalacak.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

CHP İstanbul yönetimi, 10 günlük süre zarfında itiraz dilekçelerinin verilmesi için kampanya başlattı. Hazır dilekçelerle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine müracaat eden partililer, uzun kuyruklar oluşturdu.


Haber Videosu

: Kanal İstanbul'a itiraz için toplananlar uzun kuyruklar oluşturdu
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