Kamu lojmanları için uygulanacak kira bedelleri açıklandı
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Kamu lojmanları için uygulanacak kira bedelleri açıklandı

06.01.2021 11:39 | Son Güncelleme: 06.01.2021 11:43
Kamu lojmanları için uygulanacak kira bedelleri açıklandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünün, kamu lojmanları için uygulanacak kira bedellerine ilişkin tebliği yayımlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünün, kamu lojmanları için uygulanacak kira bedellerine ilişkin tebliği yayımlandı.

Kamu lojmanları için uygulanacak kira bedelleri, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği ile açıklandı.

Buna göre, 2021 yılında her bir metrekare için ödenecek aylık kira bedelleri belirlendi. Yeni bedeller, 15 Ocak 2021'den itibaren geçerli olacak.

Açıklanan tebliğ kapsamında, her bir metrekare için kamu lojmanları kirası kerpiç, ahşap, bağdadi ve benzeri konutlarda 3,07 lira, kalorifersiz konutlarda 4,80 lira ve kaloriferli konutlarda ise 6,30 lira olarak belirlendi.

Bu bedellere ek olarak, aylık her bir metrekare için kaloriferci, apartman görevlisi ya da her ikisinin de kurum ve kuruluşlarca karşılandığı konutlardan 0,74 lira kira bedeli alınacak.

Kamu Konutları Kanunu ile Kamu Konutları Yönetmeliği kapsamındaki kurum ve kuruluşların yurt içindeki kaloriferli konutlarından yakıtı kurum ve kuruluş tarafından tedarik edilenlerde oturanlardan ısı pay ölçer veya kalorimetre cihazı montajı yapılmamış konutlarda, her bir metrekare için 2,52 lira yakıt bedeli kiraya ek olarak tahsil edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu

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