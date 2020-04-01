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Ziraat Bankası, Koronavirüs, Ekonomi, Güncel

Kamu bankalarının 6 ayı geri ödemesiz 10 bin liraya kadar vereceği kredi için başvurular başladı

Koronavirüs nedeniyle kamu bankaları tarafından aylık hane geliri 5.000 TL'nin altında olanlara 6 ayı geri ödemesiz, 36 ay vadeli 10 bin liraya kadar verilecek kredi için başvurular bugün itibarıyla başladı. İşte krediyle ilgili merak edilenler ve başvuru için yapılması gerekenler.

01.04.2020 09:49 | Son Güncelleme: 01.04.2020 10:02

Küresel ölçekte yaşanan ve ülkemizi de etkileyen koronavirüs salgınının ekonomik hayata, üretim ve istihdama ilişkin olası hasarlarını en aza indirme hedefiyle uygulamaya alınan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" tedbirleri doğrultusunda Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, hane halkı geliri aylık 5.000 TL ve altında olan müşterilerine kredi vereceğini açıklamıştı. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, konu ile ilgili ortak açıklama yapmıştı. Kredi başvuruları da bugün başladı.

6 AYI GERİ ÖDEMESİZ

Vatandaşlar 10 bin liraya kadar 6 ayı ödemesiz 36 aya kadar vadeli, aylık eşit taksitli kredi çekebilecek. Müşteriler, kampanyaya katılan tüm kamu bankalarından veya kamu katılım finans kuruluşlarından yalnızca birine başvuru yapabilecektir.

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Ziraat Bankası'na yapılacak başvuruda gerekli olanlar internet sitesi üzerinden paylaşıldı. Buna göre başvuru için TC kimlik numarası, cep telefonu numarası, talep edilen kredi tutarı, taksit ödeme gün başlangıcı, hane halkı gelir bilgisi, medeni durum ve bakmakla yükümlü çocuk sayısı bilgilerin verilmesi gerekiyor.

Vakıbank'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre ise aralarında birer boşluk bırakarak DESTEK TCKN ve HANEGELİRI yazıp 5724'e SMS atıldığında kredi başvurusunun olumlu ya da olumsuz sonuçlandığına dair bildirim yapılıyor.

ŞUBEYE GİTMEDEN PARA HESAPTA

Kredinin onaylanmasının ardından şubeye gitmeden mobil, internet bankacılığı ve çağrı merkezi kanallarından kredi kullanılarak hesaba yatırılacak.

FAİZ/FİNANSMAN ORANI NE KADAR?

Temel ihtiyaç kredisinde faiz/finansman oranı yüzde 0,49 olarak belirlendi. Kredi tahsis ücreti olarak da 50 lira alınacak. Efektif yıllık faiz/finansman oranı yüzde 7,5665 oldu.

GERİ ÖDEME NASIL OLACAK?

Koronavirüste ekonomik tedbirler kapsamında açıklanan Temel İhtiyaç Desteği kredisi paketince 5 bin TL 7 bin 500 TL ve maksimum 10 bin TL kredi kullanılabilecek.

10 bin TL için: İlk 6 ay geri ödeme olmayacak. Sonrasında ise 30 ay boyunca her ay 376 TL ödenecek.

7 bin 500 TL için: İlk 6 ay geri ödeme olmayacak. Sonrasında ise 30 ay boyunca her ay 282 TL ödenecek.

5 bin TL için: İlk 6 ay geri ödeme olmayacak. Sonrasında ise 30 ay boyunca her ay 188 TL ödenecek.

Kamu bankalarının 6 ayı geri ödemesiz 10 bin liraya kadar vereceği kredi için başvurular başladı

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Koronavirüs nedeniyle kamu bankalarının 6 ayı geri ödemesiz 10 bin liraya kadar vereceği kredi için başvurular başladı
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