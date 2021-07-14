Kampa katılmadığı için hakkında noterde tutanak tutulan Diagne, Florya'ya geldi

Galatasaray'daki geleceği belirsiz olan Mbaye Diagne gecikmeli olarak kampa katıldı ve bugün sağlık kontrolünden geçti. Ancak; Mbaye Diagne West Bromwich Albion ile olan kiralık sözleşmesinin 30 Haziran'a kadar devam ettiğini belirterek kampa gecikmeli katıldı. Sarı-Kırmızılılar, Diagne'nin antrenmana çıkmadığı günler için noter aracılığıyla tutanak tutturdu.