Kamil Glik'in 2019-20 Sezonu En İyi Anları 2016 yaz transfer sezonunda Torino'dan AS Monaco'ya transfer olan Polonyalı stoper Kamil Glik takıma geldikten kısa bir süre sonra savıunmanın değişmez ismi haline geldi. Kamil Glik'in 2019-20 sezonu AS Monaco formasıyla çıktığı maçlardan en iyi anlarını derlediğimiz video Dugout farkıyla sizlerle.

2016 yaz transfer sezonunda Torino'dan AS Monaco'ya transfer olan Polonyalı stoper Kamil Glik takıma geldikten kısa bir süre sonra savıunmanın değişmez ismi haline geldi. Kamil Glik'in 2019-20 sezonu AS Monaco formasıyla çıktığı maçlardan en iyi anlarını derlediğimiz video Dugout farkıyla sizlerle. Kaynak: Dugout