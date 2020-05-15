Kamil Glik'in 2019-20 Sezonu En İyi Anları
2016 yaz transfer sezonunda Torino'dan AS Monaco'ya transfer olan Polonyalı stoper Kamil Glik takıma geldikten kısa bir süre sonra savıunmanın değişmez ismi haline geldi. Kamil Glik'in 2019-20 sezonu AS Monaco formasıyla çıktığı maçlardan en iyi anlarını derlediğimiz video Dugout farkıyla sizlerle.
15.05.2020 17:10 | Son Güncelleme: 15.05.2020 17:10
2016 yaz transfer sezonunda Torino'dan AS Monaco'ya transfer olan Polonyalı stoper Kamil Glik takıma geldikten kısa bir süre sonra savıunmanın değişmez ismi haline geldi. Kamil Glik'in 2019-20 sezonu AS Monaco formasıyla çıktığı maçlardan en iyi anlarını derlediğimiz video Dugout farkıyla sizlerle.
Kaynak: Dugout